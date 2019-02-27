“رابط موقع النور Al-Noor TV” مسلسل أرطغرل الحلقة 137 مترجم Diriliş Ertuğrul على قناة تي...

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ارطغرل الحلقة 137 مترجم، نتابع معكم أحداث الحلقة 137 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والتي ينتظرها الكثير من عشاق هذا المسلسل التركي التاريخي الرائع، والذي نال إعجاب الجميع منذ بداية عرض أولي حلقات المسلسل في عام 2014، حيث يحكي المسلسل قصة حياة الغازي التاريخي ارطغرل بن سليمان شاه ومحاولاته المستمرة للقضاء على المغول والصليبيين من أجل تأسيس الدولة التركية.
وييتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 على قناة تي ار تي التركية مساء اليوم الأربعاء الموافق 27-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يترقب الجميع موعد إذاعة ارطغرل 137 الجزء الخامس، والذي يحمل الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة.ارطغرل الجزء الخامس
ارطغرل الحلقة 137 مترجم
ينتظر الجميع بتلهف كبير موعد الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والتي سيتم فيها ارطغرل بانقاذ عثمان بمساعدة بامسي وتورغوت وعبد الرحمن، كما سقوم ارطغرل باستعادة قبيلة الكاي من يد المغول، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الأحداث خلال الحلقة 137، حيث سنتعرف على مصير الاتفاق مع دراغوس .
القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 137 مترجمة الجزء الخامس
|القناة
|القمر
|التردد
|قطر تي في
|نايل سات
|10719
|قناة قطر تي في
|سهيل سات
|11604
|trt HD
|Türksat 42°E
|11054
|قناة قطر
|نايل سات
|10971
|الشرق
|نايل سات
|11137 / 12604
|دعوة
|نايل سات
|10727
|اليرموك
|نايل سات
|11678
|فور شباب
|نايل سات
|11137
|وطن
|نايل سات
|11012
مسلسل ارطغرل الحلقة 137 مترجم موقع النور
يتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 137 مترجم علي موقع النور عقب نهاية أحداث الحلقة بقليل، حيث يعد موقع النور من أهم المواقع الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم.