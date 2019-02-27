ONLINE شاهد مسلسل ارطغرل 137 Ertuğrul مترجم على موقع النور alnoortv.tv اون لاين بدون اشتراك مباشر|...

سنوفر لكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 alnoortv.tv مترجمة إلي اللغة العربية أون لاين مباشرة HD بجودة عالية من خلال موقع النور الإلكتروني Diriliş Ertuğrul، ومن المتوقع ان يشاهد ارطغرل 137 الملايين من عشاق الدراما التركية التاريخية،وتزداد عمليات الإثارة والتشويق في كل حلقة بعد أخرى في العمل، وصراع القبائل التركية المستمر بقيادة ارطغرل والسير نحو حلم تكوين الوطن.

مسلسل قيامة ارطغرل وصل إلي الجزء الخامس والذي حسب التكهنات لن يكون الأخير فقد يكون هنك جزأين آخرين، والمسلسل يعرض كعرض اول على قناة TRT التركية غير مترجم يوم الأربعاء من كل أسبوع حلقة جديدة في تمام السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتستمر الحلقة الواحدة لما يقرب من ساعتين من الزمن، ويتم ترجمة الحلقة بعد ذلك وتعرض يوم الخميس على القمر المصري نيل سات عبر قناة اليرموك في تمام الثامنة مساءا مترجمة.

قيامة ارطغرل 137

قيامة ارطغرل 137

ومن المتوقع أن ينتهي الجزء الخامس من مسلسل ارطغرل خلال ثلاثة شهور من الآن، وبدأ خلال هذا الجزء أن يكون دور عثمان نجل ارطغرل أكبر من الأجزاء السابقة ومن المتوقع أن يزداد خلال الحلقات المقبلة، وسنضع لكم رابط مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة الجديدة كاملة مباشر من موقع مباشرة داخل المقال.