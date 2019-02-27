“قيامة أرطغل بالعربي” الحلقة 137 مسلسل قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور وTRTالتركية...

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 المسيطر على عمليات البحث بالوقت الحالي لمشاهدة العرض الأسبوعي ومواصلة أحداثه الشيقة التي تخلق إطار من الفضول حلقة بعد حلقة، ارطغرل هو مسلسل تركي من الطراز التاريخي وعندما نتحدث عن الدراما التاريخية هنا نجدها ممزوجة بخلطة سحرية تجمع بين القرن 13 الميلادي في سياق تاريخي درامي عاطفي تذهب بالمشاهد وتسترجعه لعالمه مرة أخر بعد انتهاء العرض.

أرطغرل الحلقة 137

ويستعرض مسلسل قيامة أرطغرل منذ الجزء الأول وحتي الجزء الخامس الحالي التفاصيل والدوافع لـــ تأسيس الدولة العثمانية من خلال التوغل في سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، وهو والد عثمان الأول وقائد قبيلة قايي، حظي المسلسل على العديد من الجوائز على مدار عرض أجزائه الأربع أشهرها جائزة الفراشة الذهبية لأفضل مسلسل لعام 2016، ويجسد بطولة مسلسل ارطغرل الممثل التركي المبدع “نجين التان دوزياتان”، ويعرض مسلسل قيامة أرطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة التركية وموقع النور الذي تولي مشاهدة ارطغرل منذ الجزء الأول عبر شاشته بينما توالت قنوات أخري بعد ذلك عرض المسلسل منها قناة وطن وقناة دعوة وقناة اليرموك.

تردد قناة تي أر تي التركية الناقلة لمسلسل قيامة أطغرل الجزء الخامس الحلقة 137

مشاهد الحلقة 137 ارطغرل الجزء الخامس على قناة وطن وتي أر تي الأولي ونستعرض معكم زوارنا لمحة بسيطة عن أحداث الحلقة 137 ارطغرل الذي أصبح قائد رجال الدولة العميقة للدفاع عن الدولة من المغول والصلبيين نال أطغرل شعار المغوار القوس الذهب ذو الثلاث أسهم وتعهد ارطغرل أنه سيفتح بحراً للوصول إلى كيزال إيلما التفاحة الحمراء، حتي الوصول إلى أسر إيلبيلغي وتحريرها على يد ارطغرل واتفاق ارطغرل مع أورانوس للحصول على القلعة والذهب حتي الحلقة 137 ارطغرل الليلة.

الحلقة رقم 137″مسلسل قيامة أرطغرل مترجمة للعربية على trt التركية وموقع النور الإلكتروني

التردد القمر 11054 V 30000 Türksat 42°E

صور ابطال ارطغرل

مواعيد مشاهدة الحلقة 137 ارطغرل الموسم الخامس على قناة تي أر تي التركية

تعرض أرطغرل في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة تي أر تي التركية يوم الأربعاء، وعلى قناة اليرموك في تمام الساعة 8 بتوقيت فلسطين و الأردن يوم الخميس، وفي تمام الساعة 9 بتوقيت السعودية.

نحن على موعد مواصلة مسلسل ارطغرل الحلقة 137 اليوم الأربعاء على قناة تي أر تي الأولي وتتلقي اليوم بالعرض العديد من الأحداث الشيقة عقب ما تم إنقاذ إيلبيلغي من الأسر، ونستعرض معكم نبذة مختصرة عن الحلقات السابقة من مسلسل قيامة ارطغرل والتي ستتمكن ايلبيغلي من القبض على غوندوز للانتقام منه عقب خروجه مسرعاً إلى الغابة كما أوحيله دراغوس بالذهاب إلى هناك لتفقد أثر براءته بينما هو ابلغ ايلغبيلي للثأر منه وننتقل بنا الأحداث بالمشهد الأخر من حلقات ارطغرل إلى القائد ارطغرل الذي سيواجه ايلبيغي انه ليس غوندوز ابنه هو من فعل ذاك بأبيها، علاوة على خطف أبن ارطغرل عثمان وهجوم المغول عليهم.

أحداث الحلقة 137مسلسل قيامة ارطغرل

وتشهد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 من الموسم الخامس مفاجآت غير متوقعة، أبرزها يقوم القائد ارطغرل بتحرير إيلبيلغي وأرتوك، والكشف عن اتفاق ارطغرل، ولكن كيف سيتمكن ارطغرل من حل الاتفاق بينه وبين أورانوس بذكائه دون محاربته هذا ما سنشاهده بالحلقة، مع تمنيات أسرة موقعنا “عرب فور نيوز” بمشاهدة طيبة