ارطغرل 137 موقع النور LIVE ALnoor رابط مباشر مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم باللغة...

LIVE ارطغرل 137 موقع النور، نعرض لكم متابعينا الكرام مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، فقد اقترب موعد إذاعة الحلقة الجديدة 137 والتي من المقرر إذاعتها يوم الأربعاء الموافق 20-2-2019، ولكي نوفر عليكم البحث عبر الانترنت عن رابط مشاهدة الحلقة 137 مترجمة بالعربية، سوف نرفق لكم أسفل هذا المقال الرابط ونبذة عن مسلسل قيامة ارطغرل لمن لا يعرف من هو.

ارطغرل 137 موقع النور

من هو ارطغرل هو ارطغرل بن سليمان شاه والد مؤسس الدولة العثمانية، كما أنه ينتمي إلي قبيلة قايي من أتراك أوغوز، وقد متعنا مسلسل ارطغرل منذ بداية الجزء الأول بالأحداث المشوقة أحداث تاريخية، حيث أنه يعرض تأسيس الدولة العثمانية منذ القدم، ولكن توجد مشاهد ليس لها علاقة بالتاريخ فقط من وحي الخيال، وقد حاز المسلسل على أعجاب الملايين من جميع انحاء العالم، حقق نسب مشاهدات بالمليار كما أنه حقق نجاح كبير في تركيا وخاصة العالم العربي.

ارطغرل 137 مترجم

والجدير ذكره أن مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس يعرض على قناة تي أر تي التركية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، وبعد عرضه بساعتين يقوم موقع النور بترجمته للغة العربية، حيث أن موقع النور الإلكتروني هو الموقع الوحيد الذي يمتلك حقوق بث هذا المسلسل التاريخي، كما تعرض حلقات الإعادة على القنوات الفضائية كقناة اليرموك وقناة دعوة وقناة وطن، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولمشاهدة الحلقة 137 مترجمة للعربية يمكنكم ذلك من خلال الدخول لرابط موقع النور الإلكتروني، نتمني لكم مشاهدة ممتعة.