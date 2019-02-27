تراند اليوم : أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 HD مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 مترجم للعربية

مشاهدة مسلسل ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم كاملة موقع النور ، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 5 الخامس الحلقة 137 Diriliş Ertuğrul 137 . Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 137 مترجم من الجزء 5 ،ويبدأ ارطغرل خطته الخاصة في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 مرحلة عض الاصابع مع عدوه اللدود ألينجاك بعد العرض الذي قدمه إليه، لاسيما وأن الأخير يريد القضاء على ارطغرل والكايي بشكل نهائي عن طريق سيف يلولات، فيما يحاول ارطغرل تجنب مكره تمهيداً للقضاء عليه بشكل نهائي.

زتبدأ مواجهات شرسة بين أرطغرل وألينجاك في مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 137 عقب تحرير أرطغرل لكويكاس رجل الدولة السلوجقيلة الوفي والمطلوب الأول للمغول، وسعي ألينجاك للحصول على الذهب بالوقت ذاته.

ويعود المغول لمحاصرة الاناضول ويدخل ألينجاك لمعقل قبيلة الكايي في سوغوت لكنه يلاقي مواجهة شرسة من قبل مقاتلي وأهالي القبيلة.

فيما يخوض أرطغرل وكويكاس معركة قوية ضد المغول يتلقى خلالها المغول ضربة قوية تتمثل بمقتل العشرات من جنودهم.

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في هذا الوقت، يعمل دراغوس على مواصلة دوره في شخص زانغوش المسكين، ويقوم بنقل المعلومات للكاي وأرطغرل ،كما يسعى بالوقت ذاته للحصول على الذهب المخبئ لدى أرطغرل .

قنوات عارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية