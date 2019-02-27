مسلسل رمضان 2019 “قمر هادى” للنجم هاني سلامة… مسلسلات رمضان

مسلسل ” قمر هادى ” ينافس في السباق رمضان القادم، رمضان 2019، بطولة النجم هاني سلامة، الذي يخوض موسم رمضان 2019، كل عام بمسلسل جديد متميز، ويطل علينا هذا العام الفنان هاني سلامة بمسلسل “قمر هادي”، الذي يشاركه البطولة مجموعة من النجوم المصريين، حيث بدأ العد التنازلي في حصاد موسم رمضان 2019، والكل يستعد لخوض الدراما الرمضانية بمسلسل جديد ينال به إرضاء الجمهور المصري والعربي.

قصة مسلسل ” قمر هادى ” للنجم هاني سلامة رمضان 2019

مسلسل قمر هادي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي رومانسي متميز، تدور خلاله أحداث المسلسل وتتوالى الأحداث حول قصة حب تجمع بطل المسلسل هاني سلامة، واحدي نجمات المسلسل.

بوستر مسلسل رمضان 2019 ” قمر هادي”

فريق عمل مسلسل قمر هادي

يشارك النجم هاني سلامة بطولة مسلسلة الجديد النجمة داليا مصطفى،،و يسرا اللوزى، وهادي الجيار،وأشرف زكي، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، أية سماحة.

إنتاج: سينرجي.

تأليف: إسلام حافظ،

إخرج:روؤف عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن مسلسل “قمر هادي” يعتبر التعاون الثالث بين النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز، الذي بدء بمسلسل “طاقة نور” في العام قبل الماضي، ثم مسلسل “فوق السحاب” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مواعيد عرض مسلسل قمر هادي 2019