تراند اليوم : اليوم. الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداثها المثيرة

تعرض اليوم الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداثها المثيرة، بعد أن انتظرها الجميع، على قناة trt1 التركية تي آر تي1 التي تعد من القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات التركية باللغة التركية، وبدون ترجمة، لذلك يتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداثها المثيرة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية، في نفس اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير، تعرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية تي آر تي1 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وبعدها بساعتين على موقع النور وتكون مترجمة وتعرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قنوات أخرى الخميس 28 فبراير الجاري، مثل فور شباب وقناة قطر وقناة اليرموك وقناة وطن.

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ومن المتوقع ان تشهد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، تغير مسار الحلقات في الموسم الخامس والمقرر أن يشهد التمهيد لقيام الدولة العثمانية بشكل كبير حيث يعتبر الملايين في الوطن العربي قيامة أرطغرل الحلقة 137 من أهم حلقات الموسم الأخير المعروض حالياً على قناة تي أر تي1 التركية فيما يعرض الموسم السادس من قيامة أرطغرل تحت مسمى قيامة عثمان مع تغير بعض الأبطال بجانب تغير في الفترة الزمنية.

أبطال قيامة الحلقة 137 أرطغرل الجزء الخامس

إنجين ألتان دوزياتان

إسراء بيلقيتش

هوليا دارجان

سردار غوكهان

كآن تاشانار

ديدم بالتشين

عثمان سويكوت

محمد شفيق

هانديه سوباشى

جنكيز جوشكون

نور الدين سونماز

جافيت تشاتين جونر

تورجوت تونتشالب

جلال آل