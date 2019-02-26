أول صورة لأنغام مع أحمد إبراهيم بعد زواجهما

قام الموزع الموسيقي أمير محروس بنشر أول صورة للفنانة أنغام مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عقب إعلان زواجهما، وجاءت هذه الصورة داخل الأستديو الخاص به استعداداً لطرح ألبوم أنغام الجديد “حالة خاصة”.

وكتب محروس على الصورة “أحلى وقت وتجمع فني راقي وإنساني حقيقي مع “صوت مصر” الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع أحمد إبراهيم وألف مبروك على الزواج، وشكرًا لكل صُناع الألبوم والأعمال الفنية والموسيقيين على أعمالهم من كلمات وألحان وتوزيع وعزف موسيقي ومهندسي الصوت وصديقي محمد صقر وإدارة الإنتاج”

تجدر الإشارة أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة أنباء تفيد بزواج الفنانة “أنغام” من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وأكدت أنغام هذا الخبر عقب نشرها لرسالة لزوجها على حسابها الشخصي على تويتر.

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