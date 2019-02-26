تراند اليوم : الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية...

ينتظر جمهور وعشاق الدراما التركية عرض مسلسلهم المفضل قيامة أرطغرل غدًا الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا ونجد أن الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية المقرر أن تعرض غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وذلك على عدد من القنوات التركية والعربية ونجد أن الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية، بعد أن شاهد الأعلان الأول والإعلان الثاني من الحلقة 137 قيامة أرطغرل .
الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية
وترصد "الخليج 365" الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية : " الاعلان مافيه حماس فيه الشيبه المطوع يظيع نصف المسلسل قرقرقر"، " نفس الدراما من اول جزء من المسلسل الى الان . صار المسلسل ممل ويفتقر الى الحماس"، " المخرج بجد بجد بقا ممل وبقا عايز يطول في الحلقات وخلاص".
وكتب الجمهور أيضًا عن الحلقة 137 قيامة أرطغرل: " تكرار لإحداث الحلقه السابقة بدون اَي تطور بأحداث المسلسل وإعادة دراغوس للواجهة انه بده يأخذ الذهب او الأسير يعني تكرار احداث وحكي بس"، " ه كده بقى ألف ليلة وليلة مبقاش مسلسل تاريخي"، " قلنا من البداية، المخرج المفروض ينهي المسلسل، و يبدا في قصة عثمان و قيام الدولة العثمانية! لكن المخرج مصر على الدراما التشويقية الممله".