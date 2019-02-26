تراند اليوم : الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية...

ينتظر جمهور وعشاق الدراما التركية عرض مسلسلهم المفضل قيامة أرطغرل غدًا الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا ونجد أن الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية المقرر أن تعرض غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وذلك على عدد من القنوات التركية والعربية ونجد أن الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية، بعد أن شاهد الأعلان الأول والإعلان الثاني من الحلقة 137 قيامة أرطغرل .



الجمهور ينتقد الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس قبل عرضها غدًا الأربعاء على قناة trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى العربية