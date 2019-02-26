ارطغرل الجزء الخامس الحلقة diriliş ertuğrul 137 “الجزء الأخير” رابط النور لايف بالترجمة...

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة حول مسلسل أرطغرل التركي، الموسم الخامس الحلقة 137، الأربعاء 27-2-2019، ونتابع العديد من الأحداث بالحلقة الماضية، ونتابع الرابط المباشر للمشاهدة عبر الموقع، ونسعى لنقل كافة التقارير حول المسلسل الأعلى بحث في تركيا، وقد نال العديد من الجوائز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالمزيد من التعليقات ونقوم بالرد عليها.

نتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، ونتابع معكم الحلقة 137 مسلسل أرطغرل الموسم الأخير، التي تأتيكم في مساء الأربعاء 27-2-2019 على القناة التركية الأولى كعرض أول، ومن ثم نتابع معكم البث على قناة اليرموك والقدس، تابع الآن المسلسل إتش دي، ونحن معكم بكل جديد، رابط موقع النور بالترجمة عربي، ونتابع الأخبار الهامة عبر نقل محتوى مميز من وقت للثاني.

شهد موقع تصوير أرطغرل زيارة نجم الكرة الألماني ذو الأصول التركية، اللاعب مسعود أوزيل، الذي قام بإلتقاط بعض الصورة التذكارية مع النجم انجين التان الذي يجسد دور أرطغرل، ويعد هذا الموسم هو الأخير، وسوف نبدأ في سلسلة قيامة عثمان بدءًا من العام المقبل.

مسلسل أرطغرل حاز على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل مسلسل تركي، وحصل المخرج على جائزة الأفضل، وهو يعد من المسلسلات صاحبة أعلى النسب في المشاهدة في الوطن العربي، لما للمسلسل من عامل جذب في تسلسل الأفكار، والإنتاج الرائع والإخراج المتميز.

أرطغرل 137 الموسم الخامس

يلتف الجميع حول الشاشة الصغيرة في يوم الأربعاء من كل أسبوع، لمتابعة حلقة أرطغرل الجديدة، والتي تأتيكم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا والسعودية، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على القناة التركية الأولى، والإعادة على قناة اليرموك والقدس ودعوة وغيرها.

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

عبر موقع النور تستطيع متابعة الحلقات بالترجمة، وهو ما نسعى لنقله عبر هذا المقال، ونتابع معكم الأحداث المتنوعة حول المسلسل التركي الشهير، الذي حصل على أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي.