تابع أحداث الحلقة 137 قيامة أرطغرل Ertuğrul كاملة و مترجمة و ماذا سيحدث لسيرما بعد طعنها

الحلقة 137 قيامة أرطغرل Ertuğrul سنتابعها معكم على قناة trtالتركية، و التى تقدم أحداث الجزء الخامس من المسلسل كل أسبوع حلقة جديدة، ينتظرونها الملايين من عشاق هذا المسلسل التاريخى، الذى يُعرض بطريقة جيدة جذبت الملايين اليه من جميع أنحاء الوطن العربى، و من العديد من دول العالم، حيث أصبح من أشهر المسلسلات فى العالم ، و تتسابق محطات التليفزيون فى شراء حق عرض المسلسل، حيث يذاع ارطغرل على العديد من القنوات العربية، مثل قناة دعوة و قناة اليرموك و قناة القدس.

تحليل الحلقة 137 قيامة أرطغرل Ertuğrul

بعد قيام أرطغرل و رجاله بقتل قوة المغول بقيادة صوبتاى، سيأمر القائد الينجاك بتتبع أثار جنود أرطغرل و لكن عبدالرحمن مساعد أرطغرل كان يراقب الطريق و سيشاهد قدووم المغول و سيخبر أرطغرل و سيخرج لهم مع رجاله و سيقضى عليهم ، و سيقوم أرطغرل مع ذوى اللحية البيضاء بدعم السلطان السلجوقى المخلوع كيكاوس، و سيتم طعن سيرما عن طريق الخطأ من سالجان التى كانت تدافع عن نفسها عندما هاجمتها سيرما و سيقوم السيد أرتوك بانقاذ سيرما وكوى جرحها ، و عندما يسمع بيولات عمت حدث لأخته سيهذ ليعرف من فعل بها هذا، و سيحاول ضرب سالجان و الانتقام منها لطعنها سيرما، الا أن ابليغنى تمنعه و توضح له أن سالجان كانت تدافع عن نفسها و أن سيرما من رفعت السكين عليها.