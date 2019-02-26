تراند اليوم : قنوات الحلقة 137 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية وقناة دعوة وقناة...

قنوات الحلقة 137 قيامة أرطغرل

وفي أحداث قنوات الحلقة 137 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية وقناة دعوة وقناة اليرموك وموقع النور مترجمة نجد أن أبطالها أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار وديم بالتيش وعثمان سويكوت تميزوا في كل الأجزاء الخمس التي عُرضت.

ومن قنوات الحلقة 137 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية وقناة دعوة وقناة اليرموك وموقع النور مترجمة النايل قناة قطر10971، قناة دعوة 10727، قناة اليرموك 11678، قناة فور شباب 11137، قناة وطن 11012.