تراند اليوم : الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع...

ويتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه، يوم الخميس المقبل 28 فبراير مترجمة على عدد من القنوات العربية مثل قناة اليرموك الأردنية وقناة قطر وقناة الوطن وقناة فور شباب وقناة دعوة.

وترصد "الخليج 365" أبطال الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه:

قيامة أرطغرل 137 بطولة

سردار غوكهان

كان تاشانار

ديم بالتيش

عثمان سويكوت

أنجين ألتان دوزياتان

إسراء بيلقيش

هوليا دارجان

ومن إنتاج تيكدين فيلم

ومن تأليف محمد بوزداغ

ومن إخراج متين قوناي