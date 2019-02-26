تراند اليوم : الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع...

ينتظر الجمهور الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه، وسبب أن ينتظرها الجمهور هو لقوة أحداثها وعدم الملل منها، وذلك بمجرد انتهاء الحلقة 136 قيامة أرطغرل، فهي يتم عرضها يوم الأربعاء غدًا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وذلك في تاريخ 27 فبراير الجاري، وأيضًا يتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا في نفس اليوم، وبعدها بساعتين يتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور .
الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه
ويتم عرض الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه، يوم الخميس المقبل 28 فبراير مترجمة على عدد من القنوات العربية مثل قناة اليرموك الأردنية وقناة قطر وقناة الوطن وقناة فور شباب وقناة دعوة.
وترصد "الخليج 365" أبطال الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقناة trt1 المتخصصة التركية بأحداث نارية مع ارطغرل واعداءه:
قيامة أرطغرل 137 بطولة
سردار غوكهان
كان تاشانار
ديم بالتيش
عثمان سويكوت
أنجين ألتان دوزياتان
إسراء بيلقيش
هوليا دارجان
ومن إنتاج تيكدين فيلم
ومن تأليف محمد بوزداغ
ومن إخراج متين قوناي