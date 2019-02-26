مسلسل “ولد الغلابة”رمضان 2019 للنجم أحمد السقا… مسلسلات رمضان الجديدة

مسلسلات رمضان 2019، بدأ العد التنازلي في سباق مسلسلات الرمضانية لعام 2019،حيث يتنافس أغلب نجوم الشاشة الصغيرة بين مجموعة رائعة من المسلسلات الدرامية، متنوعة التصنيف بين الدراما والاجتماعية والأكشن والرومانسية وغيرها، ويطل علينا في موسم رمضان 2019، النجم الفنان أحمد السقا بمسلسله الجديد” ولد الغلابة ” المقرر عرضه رمضان القادم على شاشة الفضائيات المصرية والعربية، حيث يتمتع النجم أحمد السقا بشعبية جماهيرية كبيرة وحضور مع مشاهديه، فهو من النجوم المفضلين الذي يبحث الجمهور المصري والعربي عن أعمالهم الدرامية لمتابعتها بصفة مستمرة، فالنجم أحمد السقا غياب رمضان الماضي عن الشاشة الصغيرة، فهو لم يشترك في مسلسلات رمضان العام الماضي.

فكرة قصة مسلسل ولد الغلابة للنجم أحمد السقا

بعد غياب أحمد السقا العام الماضي يعود لنا بمسلسل درامي اجتماعي متميزة، يختلف عن الأدوار التي جسدها النجم في الماضي بمسلسله الجديد” ولد الغلابة ”، حيث يجسد أحمد السقا دور رجل صعيدي فقير ، فأحداث المسلسل تم تصويرها في محافظات الصعيد، ويظهر أحمد السقا في دور رجل يسعي لتوفير لقمة عيشه رغم ظروف الحياة الصعبة التي يتعرض لها، فيعمل مهنتين، مدرس بمدرسه حكومية بالصعيد في الصباح، ثم سائق تاكسي ليلاً ، ثم يتعرض النجم أحمد السقا لبعض الضغوط والمواقف التي تؤدي به لأفعال خارجة عن القانون.

أبطال مسلسل رمضان 2019 “ولد الغلابة”

المسلسل يضم مجموع كبيرة من النجوم والنجمات بمشاركه النجم أحمد السقا، ومنهم من يعمل معه لأول مرة،كالفنان الشاب كريم عفيفي،ويشاركه فى البطولة الفنان إدوارد بالإضافة للفنانة مى عمر، محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن، سامية طرابلسي.

المسلسل من إﺧﺮاﺝ: محمد سامي

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن سلامة

الشركة المنتجة : المتحدين ميديا برودكشن.

مواعيد عرض مسلسل رمضان 2019 : “ولد الغلابة”

مسلسل النجم أحمد السقا “ولد الغلابة” من المقرر عرضه عبر قناتي ” mbc1 و mbc مصر ” خلال شهر رمضان 2019.

والجدير بالذكر أنه إلى الآن لم تعلن مواعيد عرض المسلسل، وسوف نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل النجم أحمد السقا “ولد الغلابة” بالتفصيل في القريب، فتابعونا بصفة مستمرة.

مسلسل رمضان 2019 : “ولد الغلابة”

والجدير بالذكر أن مسلسل ولد الغلابة، يتم حتى الآن تصوير أغلب مشاهده بين محافظات الصعيد المنيا وأسيوط وقنا , بالإضافة لبعض المشاهد الخاجية في لبنان، ويذكر أنه قد تم تجهيز قرية متكاملة بمنطقة شبرامنت ليتم داخلها التصوير.