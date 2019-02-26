شاهد.. بعد نجاح ألبومه الجديد.. حماقي يتعرض لوعكة صحية

بعد النجاح الساحق الذي حققه الفنان محمد حماقي مؤخرًا، بعد طرح ألبومه الجديد “كل يوم من ده”، تعرض حماقي لكسر في الساق اليسرى، وذلك أثناء المشاركة في مباراة لكرة القدم مع مجموعة من أصدقائه.

حيث نقل حماقي إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث خضع إلى إجراء أشعة مقطعية على الساق، وتبين من خلالها إصابته بكسر مضاعف في الساق اليسرى، مما يضطره إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، لتركيب مسامير وشرائح.

وتم عمل جبيرة للساق حتى موعد العملية حتى لا تتفاقم الإصابة، ومن المقرر إجراء العملية لتركيب الشرائح يوم الأربعاء القادم الموافق 27 من فبراير الجاري.