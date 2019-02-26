بالفيديو.. انتصار: لو بنتي موافقة تتباس هي حرة

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي عمرو الليثي على فضائية “النهار”، مساء اليوم الاثنين الموافق 25 من فبراير الجاري.

حيث صرحت انتصار خلال حوارها مع الليثي أنه في حالة قبول ابنتها المشاركة في مشهد سينمائي به قبلات، فإنها لا تعترض، مضيفة: “لو بنتي كملت الـ 20 عام، ووافقت إنها تتباس هي حرة، هي هتكون كبيرة كفاية ومسئولة عن قراراتها”.

يذكر أن انتصار شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “واحد صفر”، “شعبان الفارس”، “على سبايسي”، “الآنسة مامي”، “رغدة متوحشة”، “أبو علي”، “قشطة يا با”، “زكي شان”، مسلسل “بنات سوبر مان”، “خلصانة بشياكة”، “يتربى في عزو”، وغيرها.