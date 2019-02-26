شاهد.. رنا سماحة تطرح برومو أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية

طرحت الفنانة الشابة رنا سماحة برومو أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان “هنا هانتا”، والتي تفوم بغنائها باللهجة المغربية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

حيث علقت سماحة على البرومو كاتبة: “قريبًا”، وتفاعل متابعيها مع التيزر متمنيين لها دوام النجاح والتوفيق، والأغنية من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، وتوزيع موسيقي إبراهيم خالد، علمًا بأن رنا سماحة انتهت مؤخرًا من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

يذكر أن رنا سماحة شاركت في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” الموسم التاسع، وحققت من خلاله نجاح كبير، حيث جذبت أنظار الجمهور إليها، ثم طرحت عدد من الأغاني، منها “غلطت من الأول”، “واحدة قريبة”، “على كيفك”، “اتخضيت”، “عايشة ع اليوم”، وغيرها، كما خاضت تجربة التمثيل من خلال مسلسل “النص الثاني”، و “أزمة نسب”.