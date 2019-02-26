محمد حماقي يتعرض لإصابة بالغة بالقدم

تعرض المطرب محمد حماقي اليوم إلى أصابه بالغة في قدمه نقل على أثرها إلى احدي مستشفيات مصر الجديدة، وذلك أثناء قيام حماقي بمشاركة أصدقائه في مباراة كرة قدم، وبعد الفحص و عمل الإسعافات الأولية للنجم محمد حماقي تبين إن الإصابة أدت إلى كسر في الساق اليسرى، الأمر يستدعي التدخل الجراحي.

وقد قام الأطباء بعمل جبيره لقدم “حماقي” حتى لا تدهور الإصابة، حيث من المقرر أن ينتظر الخضوع للجراحة يوم الأربعاء المقبل، وذلك من أجل أجراء عملية تركيب شريحة ومسمار لعلاج الكسر، حيث أن الأمر يحتاج لأكثر من عمل جبس تقليدي للقدم لألتأم الكسر .

وجدير بالذكر أن المطرب محمد حماقي كان يعيش حالة من السعادة بالنجاح الكبير الذي حققه البومة الأخير “كل يوم من دا ” الذي طرح الأيام الماضية، الأمر الذي يجعل من الإصابة البالغة التي تعرض لها اليوم سبب في تعكير صفو فرحته بنجاح البومة نتمنى له الشفاء العاجل .