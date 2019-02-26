شاهد.. ألتراس تامر حسني يتمنون لحماقي الشفاء العاجل

نشر ألتراس الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفنان محمد حماقي أثناء تواجده في المستشفى، متمنيين له الشفاء العاجل، بعد الإصابة التي لحقت به.

حيث أصيب الفنان محمد حماقي بكسر في الساق اليسرى أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه، ونقل على إثرها المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.

حيث تبين أن حماقي أصيب بكسر مضاعف في الساق اليسرى، وتم وضعها في جبيرة، ومن المقرر أن يخضع حماقي لعملية جراحية يوم الأربعاء المقبل 27 من فبراير الجاري، لتركيب شرائح ومسامير.