أول رسالة من أنغام لزوجها أحمد إبراهيم بأول عيد ميلاد له بعد زواجهما

9 فبراير المنقضي كان أول عيد ميلاد للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ومعه المطربة أنغام كزوجة، حيث شغل خبر زواجهما الوسط الفني، تحديداً وأنهما لم يعلنا عنه على الإطلاق، ولم يعلم أحد بتلك الزيجة إلا عندما تناولتها الصحافة والمواقع المتعددة.

وننشر لكم برقية وتهنئة نجمة الغناء أنغام لزوجها الجديد الموزع أحمد إبراهيم، في أول عيد ميلاد له وهي على ذمته كزوجة، وجاء نص الرسالة التي كتبتها أنغام لزوجها الموزع أحمد إبراهيم كالتالي: “كل سنة وأنت غالي وكبي وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله.. بحبك إمضاء أنغام.

وقد انتشر في الأسابيع القليلة خبر زواج أنغام والموزع أحمد إبراهيم، والتي لم يكشفوا عنه حتى الأن، ولكن هناك مصادر قريبة من أنغام ومن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أن الزواج قد تم منذ أسابيع ماضية، وسافر الاثنان معاً بعدها للسعودية لأداء العمرة، ثم سافرا لقضاء شهر العسل في باريس يوم 19 يناير الماضي في نفس عيد ميلادها.