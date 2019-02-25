غدًا.. عزاء الراحل مصطفى الشامي

توفي الفنان مصطفى الشامي صباح أمس السبت الموافق 23 من فبراير الجاري، عن عمر يناهز الـ 75 عام، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أعلنت خبر الوفاة زوجته الفنانة هبة بدر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث توفي الشامي بعد دخوله في غيبوبة لمدة أسبوعين في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ومن المقرر أن تتلقى الأسرة واجب العزاء، غدًا الاثنين الموافق 25 فبراير، في مسجد الصديق بمساكن شيراتون في مصر الجديدة.

والجدير بالذكر أن الفنان مصطفى الشامي كان يعمل أستاذ بكلية التكنولوجيا والتنمية، إلا أنه كان يعشق الفن، لذلك دخل مجال التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “السيد أبو العربي وصل”، “أزواج طائشون”، مسلسل “مأمون وشركاه”، وغيرها من الأعمال المحترمة.