شاهد.. وفاة والدة مصطفى خاطر إثر أزمة صحية

أعلن الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة الممثلين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن وفاة والدة الفنان ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، بعد نقلها إل المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

حيث كتب فهمي قائلاً: “عزاء والدة الفنان مصطفي خاطر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد يوم الثلاثاء القادم”، وانهالت التعليقات التي تنعي والدة الفنان مصطفى خاطر، داعيين الله لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن مصطفى خاطر شارك في احتفال نجوم مسرح مصر، على رأسهم النجم أشرف عبد الباقي، ويزو، كريم عفيفي، سارة الدرزاوي، إسراء عبد الفتاح، علي ربيع، حمدي الميرغني، وغيرهم، بالانتهاء من عرض مسرحيات الموسم السادس، أمس السبت الموافق 23 فبراير الجاري.