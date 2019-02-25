الارشيف / شاهد اونلاين

تعرف على موعد حفل عمرو دياب القادم في مدينة دبي للإعلام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

من المقرر أن يحيي المطرب عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا في مدينة دبي للإعلام، يوم الخميس الموافق 28 مارس المقبل، حيث من المتوقع أن يقوم بغناء مجموعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة.

كما يحيي الهضبة حفلاً غنائيًا في جامعة MSA بمدينة السادس من أكتوبر، والمقرر لها موعد الجمعة الموافق 8 من مارس القادم، وذلك بعد نجاح حفله الأخير في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم “كل حياتي”، والذي يضم عدد من الأغاني الذي تعاون فيها الهضبة مع كبار الشعراء والملحنين.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى