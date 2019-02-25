شاهد.. خاطر ينشر صورة والدته لأول مرة بعد وفاتها

نشر الفنان ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، لأول مرة صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وذلك بعد وفاتها صباح أمس الأحد 24 من فبراير الجاري.

حيث ظهر خاطر في الصورة يقبل يد والدته، وعلق كاتبًا: “أمي في ذمة الله”، ليتفاعل الجمهور ومتابعيه مع المنشور، داعيين لها بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن والدة الفنان مصطفى خاطر توفيت أمس الأحد، إثر تعرضها لأزمة صحية، نقلت بعدها إلى إحدى المستشفيات، ومن المقرر تلقي واجب العزاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من فبراير، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.