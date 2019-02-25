وفاة والدة مصطفى خاطر.. والعزاء في مسجد الشرطة

توفيت صباح اليوم الأحد والدة الفنان مصطفى خاطر، بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية مؤخرًا، حيث تم نقلها إلى أحد المستشفيات حتى وافتها المنية.

وسيتم تلقي العزاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من فبراير الجاري، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث أعلن عن خبر الوفاة، عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان إيهاب فهمي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”.

والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “ربع رومي”، بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، محمد سلام، كما يشارك في رمضان المقبل 2019، من خلال مسلسل “طلقة حظ”، بالاشتراك مع آيتن عامر، هبة مجدي، إيمي سالم، محمد أنور، وغيرهم.