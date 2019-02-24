تراند اليوم : الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بجودة عالية على موقع النور مترجمة 137 قيامة أرطغرل مشوقة على...

ويأتي الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بجودة عالية على موقع النور مترجمة 137 قيامة أرطغرل مشوقة على قناة trt1 التركية عرضها الأول على قناة trt1 التركية ولكن تكون غير مترجمة وبعدها يتم ترجمة الحلقة بعدها بساعتين على موقع النور المتخصص في ترجمة الأعمال التركية التاريخية إلى اللغة العربية.

وتعد أحداث الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بجودة عالية على موقع النور مترجمة 137 قيامة أرطغرل مشوقة على قناة trt1 التركية تدور أحداث قيامة أرطغرل حول محاولة الأخير من فرض السيطرة الإسلامية على مدن الأناضول وتوحيدها تحت راية إسلامية موحدة، وهو ما مهد بشكل كبير إلى قيام الدولة العثمانية والتي سيتم تناولها خلال أحداث الجزء الخامس.