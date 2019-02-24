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كليب تامر حسني “ناسيني ليه” يقترب من تسجيل 13 مليون مشاهدة خلال أسبوع

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أحرز الفنان تامر حسني 12 مليون و880 ألف مشاهدة للكليب الأخير له الذي قام بتصوير من خلاله احدث أغانيه ناسيني ليه، وطرحه عبر قناته على موقع يوتيوب، وتلك المشاهدات حصل عليها الكليب بعد مرور أسبوع على طرحه عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب للفيديوهات.

كما يشار بان أغنية ناسيني ليه من كلمات تامر حسين، ومن الحان تامر علي، ومن توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومكساج هاني محروس، وماستر أمير محروس، كما أن الفنان تامر حسني أضاف إلى الأغنية مقطع غنائي جديد لم يكن متواجد في الأغنية من قبل.

كما يذكر بأن الفنان تامر حسني قد أحيا بالأمس حفل غنائي ضخم للمرة الثانية في المملكة العربية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وكان الحفل وسط حضور جماهيري كبير جدا، كما قدم تامر حسني أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجماهير.

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الكلمات الدلائليه
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