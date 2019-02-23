تراند اليوم : اليوم قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية

اليوم قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية التي يبحث عنها الملايين حول العالم بعد أن ظهر في الإعلان الثاني قيامة أرطغرل 136 على مشاهد تعكس بأن أرطغرل سيستعيد قبيلته مره أخرى من يد المغول وذلك بعد أن نصب أرطغرل فخ محكم قتل على أثره العديد من الجنود المغول بجانب القبض على قائدهم ألينجاك كما أن قيامة أرطغرل 136 ستشهد مقتل صوبتاي في أحد الكمائن التي يصنعها أرطغرل ومحاربي قبيلة الكاي وتعتبر قيامة أرطغرل 136 من أفضل حلقات الموسم الخامس.

تحديث :" ارطغرل من أهم المسلسلات التركي عبر تاريخها حيث وصلت شهرته الى أوربا وأصبح المسلسل الأكثر متابعة في منطقتنا العربية كما أن هناك أكثر من 85 دولة حول العالم تبث المسلسل بأكثر من لغه.



وفي اليوم قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية، تشهد احداثًا قوية على القنوات التي تعرضها اليوم الخميس 21 فبراير، على قنوات عديدة باللغة العربية بعد أن تم عرض قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية وذلك بعد أن تم عرضها أمس على قناة trt1 التركية.