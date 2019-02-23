تراند اليوم : اليوم قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية

اليوم قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية التي يبحث عنها الملايين حول العالم بعد أن ظهر في الإعلان الثاني قيامة أرطغرل 136 على مشاهد تعكس بأن أرطغرل سيستعيد قبيلته مره أخرى من يد المغول وذلك بعد أن نصب أرطغرل فخ محكم قتل على أثره العديد من الجنود المغول بجانب القبض على قائدهم ألينجاك كما أن قيامة أرطغرل 136 ستشهد مقتل صوبتاي في أحد الكمائن التي يصنعها أرطغرل ومحاربي قبيلة الكاي وتعتبر قيامة أرطغرل 136 من أفضل حلقات الموسم الخامس.
تحديث :" ارطغرل من أهم المسلسلات التركي عبر تاريخها حيث وصلت شهرته الى أوربا وأصبح المسلسل الأكثر متابعة في منطقتنا العربية كما أن هناك أكثر من 85 دولة حول العالم تبث المسلسل بأكثر من لغه.
وفي اليوم قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية، تشهد احداثًا قوية على القنوات التي تعرضها اليوم الخميس 21 فبراير، على قنوات عديدة باللغة العربية بعد أن تم عرض قيامة أرطغرل 136 الجزء الخامس وترددات قنوات عرض الحلقة النارية وذلك بعد أن تم عرضها أمس على قناة trt1 التركية.
قيامة أرطغرل 136
وتأتي قيامة أرطغرل 136 بشكل حصري على قناة trt1 تي أر تي1 التركية المتخصصة في عرض المسلسلات التركي وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بينما يعرض موقع النور قيامة أرطغرل 136 في الحادية عشر مساء مترجمة الى اللغة العربية كما تحرص قناة اليرموك الأردنية وقطر ووطن ودعوة وفور شباب على عرض قيامة أرطغرل 136 مترجمة خلال أيام الأسبوع القادم.
تحديث:" ينتظر الملايين من مشاهدي قيامة أرطغرل الحلقة 136 مترجمة من أجل معرفة باقي الأحداث التابعة للحلقة الماضية كما أن الإعلان التشويقي للحلقة 136 أحتوى على الكثير من المشاهد المهمه التي قد تغير من مسار الجزء الخامس.
ارطغرل وصل الى العالمية وذلك منذ عرض الموسم الثاني الذي أستحوذ على نسبة مشاهدة عالية مروراً بالثالث والرابع وصولاً الى الخامس والأخير الذي ينهي سلسلة قيامة أرطغرل ليبدأ قيامة عثمان والذي يناقش قيام الدولة العثمانية بشكل رسمي على يد عثمان أبن أرطغرل.
وشهدت قيامة أرطغرل 136، أحداث كثيرة في غاية الآثارة، والتشويق العالي، لذلك تفاعل مع قيامة أرطغرل 136، كل متابعي المسلسلات التركي، وحققت قيامة أرطغرل 136، أعلى المشاهدات، بين جميع الدول العربية.
قيامة أرطغرل 136
وأتي ترددات القنوات الناثلة قيامة أرطغرل 136 كالأتي قناة الشرق...تردد 11137..أو.. 12604 أفقي... معدل ترميز 27500 أفقي
قناة دعوة... تردد 10727 أفقى... معدل ترميز 27500 أفقي
قناة قطر...تردد 10971 أفقى...معدل ترميز 27500 عمودي
قناة وطن... تردد 11012 أفقى...معدل ترميز 27500 أفقي
شخصيات قيامة أرطغرل
"أرطغرل"
"حليمة خاتون"
"الأم هايماه أنا"
"سليمان شاه"
"غوندوغدو أخ أرطغرل"
"سلجان هاتون"
"محى الدين بن عربي"
"ديلى دمير"
"آيكيز"
"تورغوت آلب"
"بامسى باى ريك"
"دوغان آلب"
"آفشين باي".
تحديث :" تستعرض حلقات قيامة أرطغرل التمهيد الى الدولة العثمانية والذي تدور احداثة في القرن الـ13 فيما يعتبر الجزء الخامس هو الأخير تحت مسمى قيامة أرطغرل على أن يبدأ الموسم السادس تحت مسمى جديد قيامة عثمان ويناقش قيام الدولة العثمانية بشكل رسمي.
تحديث :" قيامة أرطغرل من المسلسلات التي أصبحت ضمن أعظم الدراما في التاريخ العالمي وذلك من حيث المشاهده، لاسيما وأن أرطغرل بات من أشهر الشخصيات العالمية بعد دورة القوي في قيامة أرطغرل
تحديث : يبحث الملايين في الشرق الأوسط على قيامة أرطغرل الحلقة 136 والتي تمتليء بالمشاهد الأكشن وذلك أثناء اشتباكات أرطغرل مع المغول من أجل إستعادة القبائل التركية من يدهم بعد أن أحتلوها وقتلوا الكثير من الأتراك.
ينتظر محبي المسلسلات التركي قيامة أرطغرل لمتابعة باق الأحداث التي أنتهت عليها الحلقة الماضية وتبدأ الحلقة 136 بتخطيط أرطغرل للوقوع بالمغول في عدد من الفخوخ حتى يستعيد قبيلته مره أخرى.
ينتمي قيامة أرطغرل الى نوعية المسلسلات التاريخية ولكن مخرج ومؤلف العمل قد أعترفوا بوضع مشاهد من وحي خيال الكاتب داخل حلقات قيامة أرطغرل ولكن هناك العديد من المشاهد مقتبسه من التاريخ بشكل كبير.
تعرض الخليج 365 قيامة أرطغرل تزامناً مع نشرها على الموقع الرسمي تسهيلاً على المشاهد لمتابعة الحلقات بسهوله ويسر ويعتبر مسلسل قيامة أرطغرل هو المسلسل التاريخي لتركيا وأصبح ضمن قائمة الاعلى مشاهده