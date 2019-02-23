تراند اليوم : بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 136 الشيقة ودور أرطغرل في تحرير القبائل التركية من المغول خصرياً على...

بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 136 الشيقة ودور أرطغرل في تحرير القبائل التركية من المغول حصرياً على قناة trt1 وموقع النور اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف ومن المزمع أن تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136 محاولة المتمرد دراغوس قتل أرطغرل بعد أن إستطاع الأخير تحرير القبائل التركية من يد المغول الذين قتلوا الكثير من السادة الأتراك قيامة أرطغرل الحلقة 136 تشهد التمهيد لرجوع جوندودو شقيق أرطغرل مع قبيلته النصف الأخر لقبيلة الكاي كما تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136 أمساك أرطغرل بالقائد المغولي ألينجاك.



تحديث :" ارطغرل مسلسل تركي تدعمه الحكومة التركية وأصبح أبطالة من ضمن القوى الناعمه لتركيا ويتم اصطحابهم الى الزيارات الرسميه في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأعلن موقع النور منذ قليل عن إعلان الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة فور شباب وقطر وموقع النور مترجمة وقناة trt1 التركية وأحداث نارية مع ارطغرل نجد أنه قال أن ألينجاك تم زعزعته بعد انقاذه وسيعى إلى اسقاطه، وفي إعلان الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، شهدت أحداث نارية مع أرطغرل يجد أنهم سيحاصرون الأناضول كلها من أجل البحث عنه.

الإعلان الأول لـ الحلقة 137 من مسلسل قيامة أرطغرل DirilişErtuğrul

تحديث :" يجتذب قيامة أرطغرل ملايين المشاهدين حول العالم حيث أنه إستطاع أن يتابع من 85 دولة حول العالم ومترجم للعديد من اللغات ومنها الألمناية والعبري والفرنسية وعيرهم.



وتقدم الخليج 365 "الخليج 365" لقرائها ترددات قنوات الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وقناة دعوة العربية وموقع النور مترجمة، يوم الخميس 28 فبراير وهي النايل سات قناة قطر 10971، النايل سات قناة دعوة 10727، النايل سات قناة اليرموك 11678، النايل سات قناة فور شباب 11137، النايل سات قناة وطن 11012.