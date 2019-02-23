تراند اليوم : بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 136 الشيقة ودور أرطغرل في تحرير القبائل التركية من المغول خصرياً على...

بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 136 الشيقة ودور أرطغرل في تحرير القبائل التركية من المغول حصرياً على قناة trt1 وموقع النور اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف ومن المزمع أن تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136 محاولة المتمرد دراغوس قتل أرطغرل بعد أن إستطاع الأخير تحرير القبائل التركية من يد المغول الذين قتلوا الكثير من السادة الأتراك قيامة أرطغرل الحلقة 136 تشهد التمهيد لرجوع جوندودو شقيق أرطغرل مع قبيلته النصف الأخر لقبيلة الكاي كما تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136 أمساك أرطغرل بالقائد المغولي ألينجاك.
تحديث :" ارطغرل مسلسل تركي تدعمه الحكومة التركية وأصبح أبطالة من ضمن القوى الناعمه لتركيا ويتم اصطحابهم الى الزيارات الرسميه في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأعلن موقع النور منذ قليل عن إعلان الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة فور شباب وقطر وموقع النور مترجمة وقناة trt1 التركية وأحداث نارية مع ارطغرل نجد أنه قال أن ألينجاك تم زعزعته بعد انقاذه وسيعى إلى اسقاطه، وفي إعلان الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، شهدت أحداث نارية مع أرطغرل يجد أنهم سيحاصرون الأناضول كلها من أجل البحث عنه.
الإعلان الأول لـ الحلقة 137 من مسلسل قيامة أرطغرل DirilişErtuğrul
تحديث :" يجتذب قيامة أرطغرل ملايين المشاهدين حول العالم حيث أنه إستطاع أن يتابع من 85 دولة حول العالم ومترجم للعديد من اللغات ومنها الألمناية والعبري والفرنسية وعيرهم.
وتقدم الخليج 365 "الخليج 365" لقرائها ترددات قنوات الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وقناة دعوة العربية وموقع النور مترجمة، يوم الخميس 28 فبراير وهي النايل سات قناة قطر 10971، النايل سات قناة دعوة 10727، النايل سات قناة اليرموك 11678، النايل سات قناة فور شباب 11137، النايل سات قناة وطن 11012.
قيامة أرطغرل الحلقة 136
تعرض قيامة أرطغرل الحلقة 136 على عدد من القنوات العربية على رأسها قناة اليرموك والتي تذيع المسلسل في اليوم الثاني من عرضه فيما خقق قيامة أرطغرل نجاخ كبير في فترة عرضة التي تجاوزت الأربع سنوات حيث عرض خلالهم أربع مواسم وجزء من الموسم الخامس ومن المنتظر أن تحمل قيامة أرطغرل الحلقة 136 أحداث نارية بعد سقوط القائد ألينجاك في قبضة أرطغرل ومحاربية كما أن أرطغرل سيقتل مساعدة.
تحديث :" ولاقى مشهد إنقاذ عثمان في قيامة أرطغرل من المغول على يد محاربي الكاي تورغوت وبامسي ألب وعبد الرحمن ببقيادة والده أرطغرل إعجاب الكثير من متابعي المسلسل خاصة وأن الإنقاذ جاء في اللحظات الأخيرة قبل أن يتم تجنيده لصالح المغول.
قيامة أرطغرل الحلقة 136
أبطال قيامة أرطغرل
إنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيتش
هوليا دارجان
كآن تاشانار
عثمان سويكوت ومحمد شفيق
هانديه سوباشى
جنكيز جوشكون
نور الدين سونماز
جافيت تشاتين جونر تورجوت تونتشالب
جلال آل
تحديث :" أرطغرل مسلسل تاريخي إستطاع المخرج والمؤلف محمد بوذداغ أن يجمع ما بين الحبكة الدرامية والتاريخية في قالب واحد وينتظر قيامة أرطغرل الكثير من المشاهدين حول العالم لمتابعة الإثاره والتشويق التي تحملها حلقاته حيث أن أرطغرل يتضمن الكثير من المشاهد الأكشن .
تحديث :" يحاول صناع قيامة أرطغرل أنهاء الموسم الخامس بصيغه درامية تمهد للموسم السادس والذي يأتي تحت مسمسى قيامة عثمان ويناقش قيام الدولة العثمانية.
تحديث :" عبر قناة trt1 يذاع قيامة أرطغرل يوم الأربعاء من كل أسبوع فيما يحرص موقع النور الغير مجاني على ترجمة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل بعد عرضه على قناة تي أر تي بساعتين فيما أصبح أرطغرل من أقوى المسلسلات على الساخة الدرامية حالياً وبات له عشاق من كل بلدان العالم.
تحديث :" قيامة أرطغرل مسلسل تاريخي ينضم الى فئة المشاهدة العائلية الأمنة نظراً لعد إحتوائه على مشاهد مثيرة ويناقش قصة البطل التركي أرطغرل الذي وحد القبائل التركية رغم الظروف التي فرضها عليهم العدو المغولي والصليبي.
تحديث :" بعد تراجع كبير للدراما التركية إستطاعت أن تحتل مكانه مرموقه عن طريق مسلسل قيامة أرطغرل الذي أصبح الأشهر حول العالم بعد سلسلة النجاحات التي حققها خلال الخمس مواسم التي عرضت ويعتبر الموسم الخامس المعروض حالياً هو الأخير تحت أسم قيامة أرطغرل على أن يتم عرض الموسم السادس تحت مسمى قيامة عثمان.
قيامة أرطغرل
ينتهي قيامة أرطغرل عند الموسم الخامس المعروض حالياً على أن يبدأ موسم جديد هذا العالم ولكن تحت مسمى قيامة عثمان وسيكون أمتداد لقيامة أرطغرل المسلسل الذي جذب الملايين حول العالم.
تحديث :على الرغم من أن قيامة أرطغرل يستحوذ على نسبة مشاهده عاليه إلا أنه عانى الكثير من المشاهد لعل أبرزها مفاوضات جوندودو للعودة الى قيامة أرطغرل مره أخرى.
أرطغرل ينشر السماحة الإسلامية خلال مسلسل قيامة أرطغرل الذي أستحوذ على مشاهدة العالم العربي والإسلامي والغربي في نفس الوقت كما أنه يعرض على شاشات التلفزيون الإسرائيلي على الرغم من إختلاف أفكارهم ومعتقداتهم مع مصمون قيامة أرطغرل.
تحديث : أستحوذ الممثل التركي أنجين ألتان على قائمة الأأفضل في تركيا ووصل الى العالمية عبر بوابة مسلسلة قيامة أرطغرل الذي ذاع سيطه خلاله حيث جسد دور أرطغرل بشكل مميز أنعكس على ردود الأفعال الواسعه التي قابلت عرض قيامة أرطغرل في العالم.
إستطاع أرطغرل أن يصل الى 3 مليار مشاهده خلال عرض حلقاته في المواسم الأربعه الماضية وصولاً الى الخامس المعروض حالياً على قناة تي أر تي 1 التركية ووصل أرطغرل الى القائمة العالمية.
تحديث :" أرطغرل من أقوى المحاربين المسلمين حيث إستطاع إنقاذ السلطان السلجوقي علاء الدين كيكوباء أثناء إحدى المعارك التي شاهدها أرطغرل صدفة أثناء مرورة هو وقبيلته فأمر محاربية بالمشاركة بجانب المسلمين وهو ما ادى الى فوزهم في تلك الحرب.
تحديث :" قيامة أرطغرل مسلسل تاريخي يضع ضمن أحداثة المخرج بعض المشاهد الدرامية التي نوه عن عدم حدوثها أو ذكرها تاريخياً ويصنف مسلسل قيامة أرطغرل من ضمن أعلى 10 مسلسلات من حيث المشاهده عالمياً، ويحتوي قيامة أرطغرل على العديد من المشاهد القوية التي تعكس روعة صانعيه.
قيامة أرطغرل
قيامة أرطغرل يشهد الكثير من الحروب ما بين المغول والصلبيين من جهه والقبائل التركية من جهه أخرى فيما وحد أرطغرل القبائل في وجه أعداء الدولة الإسلامية وحقق الكثير من الإنتصارات ضدهم ويدخل قيامة أرطغرل ضمن المسلسلات الأعلى مشاهده في العالم حيث حقق أكثر من 3 مليار مشاهدة خلال المواسم المعروضه السابقة.