تراند اليوم : بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع...

لا يعلم البعض أن بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة، والتي ينتظرها الكثيرون من محبي قيامة ارطغرل، الذي يحقق نسب مشاهدة عالية في كل حلقة له، وغدًا يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري ستشهد قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية اقبالا كبيرًا بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، ومتوقع بأن تكون أحداث المسلسل قوية جدًا ومليئة بالأحداث المشوقة وبعد عرضها الأساسي بساعتين نجد الحلقة 136 قيامة أرطغرل تعرض مترجمة على موقع النور.
بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة
و بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة، سيكون الإقبال كبير، وكذلك سيحدث هذا يوم الخميس الموافق 21 فبراير الجاري بأكثر من قناة ونشاهد ماذا سيحدث بعد عوة عثمان ابن ارطغرل بعد اختطافه، وكل هذا سيكون بجودة HD على قناة trt1 التركية.
وننشر لمتابعي "الخليج 365" من أجل بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة، ترددات القنوات التي تعرض المسلسل مترجمة يوم الخميس وهي قناة وطن ترددها 11012، قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137.
|القمر الصناعي
|القناة
|التردد
|النايل سات
|وطن
|11012
|النايل سات
|قطر
|10971
|النايل سات
|فور شباب
|11137
|النايل سات
|اليرموك
|11678
|النايل سات
|دعوة
|10727