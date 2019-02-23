تراند اليوم : بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع...

لا يعلم البعض أن بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة، والتي ينتظرها الكثيرون من محبي قيامة ارطغرل، الذي يحقق نسب مشاهدة عالية في كل حلقة له، وغدًا يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري ستشهد قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية اقبالا كبيرًا بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، ومتوقع بأن تكون أحداث المسلسل قوية جدًا ومليئة بالأحداث المشوقة وبعد عرضها الأساسي بساعتين نجد الحلقة 136 قيامة أرطغرل تعرض مترجمة على موقع النور.



بكرة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس وأحداث قوية ونارية على قناة trt1 التركية ومترجمة على موقع النور مترجمة

