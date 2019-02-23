تراند اليوم : الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 136 على قناة trt1 التركية غدًا وموقع النور مترجمة وحلقة ارطغرل...

طرحت بعض مواقع السوشيال ميديا الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 136 على قناة trt1 التركية غدًا وموقع النور مترجمة وحلقة ارطغرل مليئة بالمفاجأت، والمقرر بأن يتم عرض حلقتها غدًا الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر، وبعد ساعتين من الموعد الأصلي لعرض الحلقة 136 قيامة أرطغرل، يتم ترجمتها على موقع النور إلى اللغة العربية، ويبدو من الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 136 على قناة trt1 التركية غدًا وموقع النور مترجمة وحلقة ارطغرل مليئة بالمفاجأت، أنه سيشهد أحداثًا قوية وسيجعل الإقبال كبير على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية كبير غدًا.



الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 136 على قناة trt1 التركية غدًا وموقع النور مترجمة وحلقة ارطغرل مليئة بالمفاجأت

