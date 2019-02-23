تراند اليوم : قبل عرض أرطغرل 136.. تعرف على أبطال المسلسل Diriliş Ertuğrul

تعرض أرطغرل 136، غداً الأربعاء الموافق 20 فبراير، في حلقة من المتوقع ان يتابعها الكثير من عشاق هذا المسلسل التركي التاريخي الرائع، والذي نال إعلى عجاب الجميع منذ بداية عرض أولي حلقات المسلسل في عام 2014، وتأتي أرطغرل 136، بأحداث مثيرة للجميع، حيث أن المسلسل التركي يحكي قصة حياة الغازي التاريخي أرطغرل بن سليمان شاه ومحاولاته المستمرة للقضاء على المغول والصليبيين من أجل تأسيس الدولة التركية، ويتم عرض مسلسل أرطغرل 136، في الجزء الخامس منه مترجم على موقع النور Al-Noor TV، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وبعد أن يكون تم عرض ارطغرل 136 على قناة تي ار تي التركية مساء الأربعاء الموافق 20-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء.

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ويتوقع الجميع أن تشهد أرطغرل 136 أحداث نارية، منها نهاية الباستي وحلقة نارية على trt1 التركية وقناة اليرموك الأردنية مترجمة، وجدنا أن بعض التوقعات كانت صائبة وحدث بالفعل أن يحارب ارطغرل كل من اختطف ابنه عثمان وذلك حسب توقعات الجمهور، وتوقع نهاية الباستي في ارطغرل 136.



قبل عرض ارطغرل 136.. تعرف على أبطال المسلسل



الفنان "إنجين ألتان" دوزياتان بدور "أرطغرل"

الفنانة "إسراء بيلقيتش" بدور "حليمة خاتون"

الفنانة "هوليا دارجان" بدور "الأم هايماه أنا"

الفنان "سردار غوكهان" بدور "سليمان شاه"

الفنان "جنكيز جوشكون" بدور "تورغوت آلب"

"نور الدين سونماز" بدور "بامسى باى ريك"

"جافيت تشاتين جونر" بدور "دوغان آلب"

الفنان "كآن تاشانار" بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"

الفنان "ديدم بالتشين" بدور "سلجان هاتون"

الفنان "عثمان سويكوت" بدور محى الدين بن عربي"

الفنان "محمد شفيق" بدور "ديلى دمير"

"هانديه سوباشى" بدور "آيكيز"

"تورجوت تونتشالب" بدور "آفشين باي"

الممثل "جلال آل" بدور "عبد الرحمن"

الممثل ” رشاد ستريك” بدور "كلاوديوس"

