تراند اليوم : الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة بجودة HD وتعرض اليوم الخميس على قناة فور شباب وقناة قطر...

الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة بجودة HD وتعرض اليوم الخميس على قناة فور شباب وقناة قطر وقناة اليرموك مترجمة إلى العربية، من أبطالها سردار غوكهان، كآن تاشانار، ديدم بالتشين، محمد شفيق، هانديه سوباشى، إنجين ألتان دوزياتان، إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان، جنكيز جوشكون، نور الدين سونماز، جافيت تشاتين جونر، تورجوت تونتشالب، وشهد الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة بجودة HD وتعرض اليوم الخميس على قناة فور شباب وقناة قطر وقناة اليرموك مترجمة إلى العربية، أمس الأربعاء 20 فبراير أحداث قوية بعد أن وجد أرطغرل ابنه عثمان الذي كان مختطف ، ويبدو أن عند عرض الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة بجودة HD وتعرض اليوم الخميس على قناة فور شباب وقناة قطر وقناة اليرموك مترجمة إلى العربية ستشهد اقبالا كبيرًا.
تفاعل الجمهور بعد عرض الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة، التي جاء بها أحداث مثيرة ونارية، حول فخ ارطغرل في المغول، وذلك من أجل إستعادة قبيلته بعد أن وقعت تحت سيطرتهم يخوض ارطغرل حرب ضد المغول، وجميع الأحداث التي جاءت في الحلقة 136 قيامة ارطغرل الجزء الخامس.
ومع متابعة ردود الفعل على الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة بجودة HD وتعرض اليوم الخميس على قناة فور شباب وقناة قطر وقناة اليرموك مترجمة إلى العربية ، نجد أن الجمهور كان متحمسًا بعد عرض ارطغرل 136 الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر أمس الابعاء 20 فبراير، وينتظرون عرضها مجددًا اليوم الخميس على عدد من القنوات.
الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة بجودة HD وتعرض اليوم الخميس على قناة فور شباب وقناة قطر وقناة اليرموك مترجمة إلى العربية
ومن قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس كاملة بجودة HD وتعرض اليوم الخميس على قناة فور شباب وقناة قطر وقناة اليرموك مترجمة إلى العربية، التي تعرضها اليوم قناة وطن ترددها 11012، قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137.
والجدير بالذكر أن الحلقة 136 قيامة ارطغرل الجزء الخامس حققت نجاح هائل على مستوى جميع الدول العربية، ودول الخليج العربي، ونالت على أستحسان المشاهدين.
تحديث : يشهد قيامة ارطغرل طفرة في مواقع البحث العالمية وذلك بعد أن حقق نجاح كبير خلال الأربع مواسم الماضية بجانب الموسم الخامس المعروض حالياً، والمقرر أن ينتهي عنده مهمة أرطغرل والتي تتضمن التمهيد للدولة العثمانية التي أسسها نجلة عثمان وحكمت على طريقة الخلافة لفترة طويلة أمتدت الى 600 سنة.