تراند اليوم : قيامة أرطغرل الحلقة 136 بالكامل على موقع النور ارطغرل 136 مترجمل مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 136...

قيامة ارطغرل الحلقة 136 بالكامل على موقع النور ارطغرل 136 مترجم مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 136 الموسم الخامس أرطغرل و محاربيه ينقذون عثمان من المغول تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136 أحداث مثيره جداً ولاقت قيامة أرطغرل الحلقة 136 نجاح كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة و فى جموع الوطن العربي وفاجأ أرطغرل مشاهدين المسلسل التركى قيامة أرطغرل الحلقة 136 بهجومه على المغول لتحرير نجله عثمان من قبضتهم قبل تجنيده لصالحهم مما جعل قيامة أرطغرل الحلقة 136 تصنف من أهم الحلقات فى الجزء الخامس من المسلسل وينتظر الجمهور مفاجأت قيامة أرطغرل الحلقة 136 بشغف كبير وقد هاجم أرطغرل المغول بخمس جنود فقط وأنتصر عليهم ضمن أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136 ولكن عثمان فاجأ أرطغرل بأعتدائه على الشخص المغولى الذى كان يجنده حتى يقتله أرطغرل بكل سهوله ولم تكتمل فرحه أرطغرل وننتظر باقيه الأحداث فى قيامة أرطغرل الحلقة 136 التي تذاع الأن قيامة أرطغرل الحلقة 136 قيامة ارطغرل الحلقة 136 بالكامل على موقع النور ارطغرل 136 مترجمل مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 136 الموسم الخامس أرطغرل و محاربيه ينقذون عثمان من المغول.

قيامة أرطغرل الحلقة 136 بالكامل على موقع النور ارطغرل 136 مترجم مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 136 الموسم الخامس أرطغرل و محاربيه ينقذون عثمان من المغول



تدور أحداث قيامة أرطغرل في القرن الـ13 والذي شهد وجود المغول والصراع الإسلامي المغولي، وتوحيد أرطغرل للقبائل التركية من أجل الوقوف ضدهم وضد الصلبيين كما أن ما فعله أرطغرل هو تمهيد لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت 600 عام على لخلافة الإسلامية.

قيامة أرطغرل الحلقة 136 بالكامل على موقع النور ارطغرل 136 مترجمة مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 136 الموسم الخامس أرطغرل و محاربيه ينقذون عثمان من المغول

أبطال قيامة أرطغرل



إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"

هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"

كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"

عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"

هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"



نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.

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تحديث :" قيامة أرطغرل يذاع كل أربعاء على قناة تي أر تي ويتم ترجمته وطرحه على موقع النور وقناة اليرموك الأردنية ودعوه ووطن وفور شباب مترجمه الى العربية ويحتل ارطغرل قائمة الأكثر مشاهده حول العالم .





تحديث : قيامة أرطغرل من المسلسلات التي أثبتت نفسها على مدار المواسم الماضية ووصلت الى العالمية بعد أن أصبح مشاهديها من كل العالم خيث يعرض قيامة أرطغرل في أكثر من 85 دولة.

تحديث : يقدم لكم "الخليج 365"، حلقات مسلسل قيامة أرطغرل تباعاً تسهيلاً لمشاهديه على متابعة الحلقات بسهولة ويسر تزامناً مع عرضها على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركي فيما تعرض قيامة أرطغرل قناة تي أر تي1 بشكل حصري قبل أن يتم ترجمته وطرحه على عدد من القنوات والمواقع.