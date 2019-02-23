تراند اليوم : قيامة أرطغرل الحلقة 137 مترجم الجزء الخامس HD موقع النور Al-Noor TV أحداث ناريه تثير مواقع التواصل...

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قيامة أرطغرل الحلقة 137 مترجم الجزء الخماس HD موقع النور Al-Noor TVأحداث ناريه تثير مواقع التواصل بسبب أنباء موت عثمان نجل أرطغرل Diriliş Ertuğrul
أحداث قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul
تدور أحداث قيامة أرطغرل في القرن الـ13 والذي شهد وجود المغول والصراع الإسلامي المغولي، وتوحيد أرطغرل للقبائل التركية من أجل الوقوف ضدهم وضد الصلبيين كما أن ما فعله أرطغرل هو تمهيد لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت 600 عام على لخلافة الإسلامية.
قيامة أرطغرل الحلقة 137 مترجم الجزء الخماس HD موقع النور Al-Noor TV أحداث ناريه تثير مواقع التواصل بسبب أنباء موت عثمان
أبطال قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul
إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"
هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"
كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"
عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"
هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"
نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.