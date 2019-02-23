تراند اليوم : بث مباشر.. قيامة ارطغرل الحلقة 136 بالكامل على موقع النور.. أرطغرل 136 مترجمة مشاهدة قيامة أرطغرل...

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موقع النور إعلان الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، ويتم إذاعة الحلقة على موقع النور مترجمة وقناة trt1 التركية وأحداث نارية مع ارطغرل، والذي ينتظر عرضها الجمهور العربي والغربي في جميع أنحاء العالم يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 27 فبراير الجاري وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والثامنة مساءًا بتوقيت تركيا.

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ويمكن للمشاهدين متابعة الحلقة 137 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وقناة دعوة العربية وموقع النور مترجمة يوم الخميس الموافق 28 فبراير على عدد من القنوات العربية وهي قناة اليرموك الأردنية وقناة قطر وقناة الوطن وقناة دعوة وقناة فور شباب.