تراند اليوم : شاهد قيامة أرطغرل الحلقة 136.. ذكاء ودهاء أرطغرل في معرفة مكان أسر نجله عثمان

يتمتع أرطغرل بذكاء شديد، وهو ما أبرزه لجمهوره خلال قيامة أرطغرل الحلقة 136، لا سيما أنه أبتكر حيلة ضمن أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136، لكي يعرف أين يخبأ المغول نجله عثمان، وفاجأ جمهوره ضمن أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136، أنه أستطاع أن يستعيد نجله عثمان من المغول، قبل أن ينجحوا فى تجنيدة لصالحهم، ولا سيما أن أرطغرل أستطاع أن يأثر قائد المغول، وعاد لقبيلته هو نجله عثمان وهم يشعورون بمذاق النصر، مما جعل متابعي قيامة أرطغرل الحلقة 136، ينتظرون باقى حلقات المسلسل التركى قيامة أرطغرل بشغف شديد، من خلال مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وعبر الشاشات الصغيرة على الترددات التالية.