تراند اليوم : شاهد قيامة أرطغرل الحلقة 136.. ذكاء ودهاء أرطغرل في معرفة مكان أسر نجله عثمان

يتمتع أرطغرل بذكاء شديد، وهو ما أبرزه لجمهوره خلال قيامة أرطغرل الحلقة 136، لا سيما أنه أبتكر حيلة ضمن أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136، لكي يعرف أين يخبأ المغول نجله عثمان، وفاجأ جمهوره ضمن أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136، أنه أستطاع أن يستعيد نجله عثمان من المغول، قبل أن ينجحوا فى تجنيدة لصالحهم، ولا سيما أن أرطغرل أستطاع أن يأثر قائد المغول، وعاد لقبيلته هو نجله عثمان وهم يشعورون بمذاق النصر، مما جعل متابعي قيامة أرطغرل الحلقة 136، ينتظرون باقى حلقات المسلسل التركى قيامة أرطغرل بشغف شديد، من خلال مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وعبر الشاشات الصغيرة على الترددات التالية.
قيامة أرطغرل الحلقة 136
ترددات قيامة أرطغرل الحلقة 136
تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.
تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
قيامة ارطغرل الحلقة 136
بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.
أبطال قيامة أرطغرل
إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"
هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"
كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"
عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"
هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"
نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك
أبطال أرطغرل 136
- الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”
- الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”
- الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”
- الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”
- الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”
- الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”
- الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”
- الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”
- “هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”
- الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”
- “نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”
- “جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”
- “تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”
- الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”
- الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”
- “سيردار دينيز” بدور “تيتوس”
- “باريش بآجى” بدور “نويان”
- “لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان
- “تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”
- “ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية