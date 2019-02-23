تراند اليوم : أبطال الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ينجحوا في جذب المشاهدين لمتابعة ارطغرل 136 على trt1...

وفي أبطال الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ينجحوا في جذب المشاهدين لمتابعة ارطغرل 136 على trt1 التركية – تي آر تي1 التي عرضت أمس الأربعاء نجدهم تألقوا وقدموا حلقة قوية جدًا، والمقرر بأن يقابل أبطال الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ينجحوا في جذب المشاهدين لمتابعة ارطغرل 136 على trt1 التركية – تي آر تي1 اليوم الخميس جمهورهم على مجموعة من القنوات العربية.

أبطال الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ينجحوا في جذب المشاهدين لمتابعة ارطغرل 136 على trt1 التركية – تي آر تي1 اليوم الأربعاء، ينتظرون مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير تعليقات الجمهور على قيامة أرطغرل 136، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ينجحوا في جذب المشاهدين لمتابعة ارطغرل 136 على trt1 التركية – تي آر تي1 اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وبعدها بساعتين يتم عرض على موقع النور مترجمة للغة العربية وتشهد اقبالا كبيرًا على مشاهدة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، اليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري . أبطال الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ينجحوا في جذب المشاهدين لمتابعة ارطغرل 136 على trt1 التركية – تي آر تي1 اليوم الأربعاء



ومن أبطال الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ينجحوا في جذب المشاهدين لمتابعة ارطغرل 136 على trt1 التركية – تي آر تي1 اليوم الأربعاء الذين حققوا نجاحًا:

سردار غوكهان

كآن تاشانار

ديدم بالتشين

محمد شفيق

هانديه سوباشى

إنجين ألتان دوزياتان

إسراء بيلقيتش

هوليا دارجان

جنكيز جوشكون

نور الدين سونماز

جافيت تشاتين جونر

تورجوت تونتشالب

تحديث :" أرطغرل 136 مليئة بالأحداث التي ينتظرها الملايين وذلك لما ستشهده من أكشن وإثارة وهو ما يظهر بوضوح عند إستعادة أرطغرل لقبيلته من يد المغول قبيلة الأمور بعد أن صنع لهم فخ محكم بمساعدة محاربي الكاي بامسي وتورغوت وعبد الرحمن.

تحديث :" قيامة أرطغرل يعتبر من المسلسلات التركي التي تركت علامة تاريخية في الوطن العربي والعالم أجمع وذلك بعد عرض أربع مواسم منه مروراً الى الموسم الخامس المعروض حالياً على قناة trt1 التركية المتخصصة في عرض المسلسلات التركي فيما يطرح موقع النور قيامة أرطغرل مترجم الى العربية.



تحديث :" يبحث الملايين عن المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل من أجل متابعة حلقاته النارية التي أصبحت تتميز بنسبة مشاهده عالية جداً خاصة مع إرتفاع وتيرة الأحداث على مدار الحلقات.



ومن أبطال الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، كلاً من سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، محمد شفيق ، هانديه سوباشى ،إنجين ألتان دوزياتان، جنكيز جوشكون ، نور الدين سونماز، جافيت تشاتين جونر، تورجوت تونتشالب.