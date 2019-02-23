تراند اليوم : تعليقات الجمهور على الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية - تي آر تي1 بجودة...

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ومن ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقطر وموقع النور مترجمة واليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية - تي آر تي1 بجودة عالية قناة وطن ترددها 11012، قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137.

القمر الصناعي القناة التردد النايل سات دعوة 10727 النايل سات وطن 11012 النايل سات اليرموك 11678 النايل سات قطر 10971 النايل سات فور شباب 11137



قيامة ارطغرل

ينتظر أرطغرل خلال الحلقات القادمة من مسلسل قيامة أرطغرل هجوم بيبولات على قبيلة الكاي من أجل الإنتقام منها بعدما تم طعن سيرما شقيقته على يد سلجان بعد مشاجرة بينهم فيما كلف القائد المغولي ألينجاك المتعاون معه بيبولات والمعروف عند المغول بأسم ألباستي بقتل كل ما المعارضون داخل قبيلة الكاي وهو ما سنشاهده خلال الحلقات القادمة.