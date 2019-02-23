تراند اليوم : الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقطر وموقع النور مترجمة واليوم الأربعاء على...

تعرض الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقطر وموقع النور مترجمة واليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية - تي آر تي1 بجودة عالية 20 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وهذا لمن يهتم بمتابعة ارطغرل 136، وهذا في الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقطر وموقع النور مترجمة واليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية - تي آر تي1 بجودة عالية، والمقرر بأن تكون بها مشاهد ممتوعة وشيقة وهذا في الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بجودة عالية HD، وغدًا الخميس تعرض على بعض القنوات العربية. الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقطر وموقع النور مترجمة واليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية - تي آر تي1 بجودة عالية

وتنشر "الخليج 365" ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك وقطر وموقع النور مترجمة واليوم الأربعاء على قناة trt1 التركية - تي آر تي1 بجودة عالية، التي تعرض يوم الخميس 21 فبراير، قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة قناة وطن ترددها 11012، قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137.

القمر الصناعي القناة التردد النايل سات فور شباب 11137 النايل سات اليرموك 11678 النايل سات قطر 10971 النايل سات دعوة 10727 النايل سات وطن 11012



وحققت الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، نجاح كبير بعد عرضها على العديد من المواقع، والقنوات المتخصصة في المسلسلات التركي، وتعد الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، من أهم الحلقات التي شهدتها المسلسل التركي قيامة ارطغرل.