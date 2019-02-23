تراند اليوم : ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على...

ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة، تجدوا أن عرضها اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير الجاري وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويأتي هذا في ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة، واليوم الأربعاء على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية والرومانسية والدرامية، وبعدها يتم ترجمة الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة بعدها بساعتين على موقع النور.
ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة
وعن ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة قناة وطن ترددها 11012، قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137.
واليوم يتم الكشف عن ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة، الذي يتم ترجمتها إلى اللغة العربية على موقع النور ومنها أيضًا مسلسلات تركية كثيرة مثل السلطان عبد الحميد الثاني وينتظر الجمهور كل أسبوع ترجمة الحلقة الجديدة من قيامة أرطغرل فهو عمل محبب لهم، وتسهل "الخليج 365" الكشف عن ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس.