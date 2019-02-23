تراند اليوم : ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على...

وعن ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة قناة وطن ترددها 11012، قناة دعوة ترددها 10727، وقناة اليرموك ترددها 11678، وقناة قطر ترددها 10971، وقناة فور شباب وترددها 11137.

واليوم يتم الكشف عن ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس على قناة وطن وقناة فور شباب واليوم على موقع النور مترجمة، الذي يتم ترجمتها إلى اللغة العربية على موقع النور ومنها أيضًا مسلسلات تركية كثيرة مثل السلطان عبد الحميد الثاني وينتظر الجمهور كل أسبوع ترجمة الحلقة الجديدة من قيامة أرطغرل فهو عمل محبب لهم، وتسهل "الخليج 365" الكشف عن ترددات قنوات الحلقة 136 قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الخميس.