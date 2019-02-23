تراند اليوم : قيامة أرطغرل الحلقة 136.. حاربنا بعقولنا فيما مضى حان وقت إخراج السيف الأسود

يشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136، حرب جديدة لتحرير عثمان نجل أرطغرل من المكان الذى يأثره به المغول، وتبدء الحرب بقول أرطغرل كلمات مأثورة، قائلاً: لقد حاربنا بعقولنا فيما مضى، حان وقت إخراج السيف الأسود من غمده ولم تنتهى مفاجأت قيامة أرطغرل الحلقة 136، بعد أن يجتمع أرطغرل مع أتباعه، لكى يضع خطة تحرير نجله عثمان من يد المغول، قبل تجنيده، وتكشف قيامة أرطغرل الحلقة 136، الكثير من المفاجأت لجمهورها، ولذلك ينتظهرها متابعى قيامة أرطغرل بشغف كبير، ويعد مسلسل قيامة أرطغرل هو أكثر مسلسل تركي حظى أكبر نسبة مشاهدة فى جموع الوطن العربي.



قيامة أرطغل الحلقة 136

موعد عرض قيامة أرطغل

من قنوات عرض أرطغرل 136، القناة الأولى التركية (TRT1) يوم الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



قيامة أرطغرل الحلقة 136

أحداث قيامة أرطغرل

تدور أحداث قيامة أرطغرل في القرن الـ13 والذي شهد وجود المغول والصراع الإسلامي المغولي، وتوحيد أرطغرل للقبائل التركية من أجل الوقوف ضدهم وضد الصلبيين كما أن ما فعله أرطغرل هو تمهيد لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت 600 عام على لخلافة الإسلامية.