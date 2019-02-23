تراند اليوم : قيامة أرطغرل الحلقة 136 أحد سكان قبيلة الكاى.. لا يمكن إطاعة الأوامر التى تعارض التقاليد

حالة من التوتر يشهدها مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 136، بعد أن نطق أحد مواطني قبيلة الكاى هذه الكلمات أمام أمير القبائل، قائلاً لا يمكن إطاعة الأوامر لتى تعارض التقاليد، مما أدى إلى رفع سيف أمير القبائل على رقبته، وهدده بالموت، ولم تنتهى مفاجأة قيامة أرطغرل الحلقة 136، حيث أنه فاجأ أرطغرل مشاهديه من خلال قيامة أرطغرل الحلقة 136، بعودة نجله عثمان ودخولهم القبيلة، مرة أخرى، وهما يرفعا راية النصر، ولاقى المسلسل التركى قيامة أرطغرل الجزء الخامس نجاح كبير، عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، فى جموع الوطن العربي، حيث أنه تخطى حاجز الـ3 مليار مشاهدة.



موعد إذاعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 136

وتذاع قيامة أرطغرل الحلقة 136، يوم الإربعاء الموافق 20 فبراير من الشهر الجاري، على قناة trt1 التركية فى تمام الساعة السابعة مساءً، وبعدها بساعات قليلة يتم رفع الحلقه على موقع النور المتخصص فى إذاعة المسلسلات التركية مترجمة، لذلك تحقق حلقة قيامة أرطغرل 136، عدد كبير من المشاهدات عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

قيامة أرطغرل الحلقة 136



أبطال قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"

هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"

كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"

عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"

هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"

نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.