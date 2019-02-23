تراند اليوم : عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 الشيقة وأربع قنوات ناقله لها



أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136

تأتيبالكثير من المفاجأت التي ستوتر الأجواء حوالين المشاهدين خاصة وأن أرطغرل سينصب العديد من الفخوخ ضد المغول من أجل إستعادة قبيلة الكاي التي أحتلوها في الحلقة الماضية بعد أن قتلوا الكثير من الساده الأتراك وخطفوا أبنائهم من أجل تجنيدهم لصالحهم كما تحتوي أحداثعلى القبض على ألينجاك القائد المغولي الذي تسبب في الكثير من المشاكل للمنطقة.

شهدت أحداث الحلقات الماضية قيامة أرطغرل صراع ما بين أرطغرل وقبيلة الأمور بعد أن حاول رئيسها والد إيلبيليغي التي ساعدته من أجل فرض سيطرته على قبيلة الكاي لجمع الضرائب من الأتراك بدلاً من أرطغرل الذي يشغل منصب أمير القبائل، فيما بدأت عداوه كبيرة ما بين إيلبيليغي وغندوزو نجل أرطغرل أدت الى محاولة قتل الأخير أكثر من مره ولكن إيلبيليغي سرعان ما تداركت موقف أرطغرل وغندوزو وبرائتهم من قتل والدها وبدأت في الثقه بهم.