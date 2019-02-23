تراند اليوم : عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 الشيقة وأربع قنوات ناقله لها

عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 الشيقة وخمس قنوات ناقله لها نحرص على تقديم هذه الخدمه لمتابعي المسلسل الأشهر في المنطقة والعالم قيامة أرطغرل يلاقي عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 إقبال كبير من ملايين المتابعين في المنطقة العربية كما أن صيت أرطغرل قد وصل الى العالمية وذلك بعدما حقق أكثر من ثلاثة مليار مشاهده خلال فترة عرضه التي جاءت منذ عام 2014 وأستمرت الى 2019 يتضمن مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 العديد من المشاهد المهمه التي ينتظرها متابعيه على أحر من الجمر.
عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 الشيقة وخمس قنوات ناقله لها
أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136
تأتي أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136 بالكثير من المفاجأت التي ستوتر الأجواء حوالين المشاهدين خاصة وأن أرطغرل سينصب العديد من الفخوخ ضد المغول من أجل إستعادة قبيلة الكاي التي أحتلوها في الحلقة الماضية بعد أن قتلوا الكثير من الساده الأتراك وخطفوا أبنائهم من أجل تجنيدهم لصالحهم كما تحتوي أحداث قيامة أرطغرل الحلقة 136 على القبض على ألينجاك القائد المغولي الذي تسبب في الكثير من المشاكل للمنطقة.
شهدت أحداث الحلقات الماضية قيامة أرطغرل صراع ما بين أرطغرل وقبيلة الأمور بعد أن حاول رئيسها والد إيلبيليغي التي ساعدته من أجل فرض سيطرته على قبيلة الكاي لجمع الضرائب من الأتراك بدلاً من أرطغرل الذي يشغل منصب أمير القبائل، فيما بدأت عداوه كبيرة ما بين إيلبيليغي وغندوزو نجل أرطغرل أدت الى محاولة قتل الأخير أكثر من مره ولكن إيلبيليغي سرعان ما تداركت موقف أرطغرل وغندوزو وبرائتهم من قتل والدها وبدأت في الثقه بهم.
أسماء القناوت العارضة قيامة أرطغرل الحلقة 136 مترجمة يوم الجمعة القادم
قناة... اليرموك
قناة... دعوة
قناة... الشرق
قناة... وطن
عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 الشيقة وأربع قنوات ناقله لها
ترددات القنوات الناقلة لقيامة أرطغرل
ـقناة الشرق...تردد 11137..أو.. 12604 أفقي... معدل ترميز 27500 أفقي
ـقناة دعوة... تردد 10727 أفقى... معدل ترميز 27500 أفقي
ـقناة قطر...تردد 10971 أفقى...معدل ترميز 27500 عمودي
ـقناة وطن... تردد 11012 أفقى...معدل ترميز 27500 أفقي
عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 الشيقة وأربع قنوات ناقله لها
باقي أحداث قيامة أرطغرل 136
تشهد أحداث قيامة أرطغرل 136 دخول أرطغرل بصحبة محاربي قبيلة الكاي ونجلة عثمان الى القبيلة التي تم احتلالها على يد المغول في الحلقات السابقة ولكنه إستعادها بصنع عدد من الكمائن التي نصبها ضد المغول كما أنه سيمسك بعدد من جنود قبيلة الأمور الذين عاونوا المغول.