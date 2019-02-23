موعد عرض برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019: موعد إعادة برنامج Arabs Got Talent على قناة ام بي...

موعد عرض برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019، أصبح محل بحث من قبل الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، حيث تم عرض أولى حلقات برنامج ارب جوت تالنت 2019 على قناة ام بي سي مصر يوم السبت الماضي وشهدت الحلقة الكثير من المواهب الرائعة التي نالت إعجاب هيئة التحكيم، كما أن البرنامج يتابعه الملايين من كافة الدول.

موعد عرض برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019

يذاع برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس Arabs Got Talent على قنوات MBC مصر في تلك الأوقات:

السبت على قناة ام بي سي مصر MBC MASR، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

السبت على قناة ام بي سي فور MBC4، في نفس الموعد.

موعد إعادة برنامج ارب جوت تالنت

موعد عرض برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019

يعاد البرنامج في تلك الأوقات:

الأحد الساعة 1:30 منتصف الليل بتوقيت مصر على MBC4.

الأحد الساعة 2:30 صباحا على MBC MAR.

برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس

وقد أوضحت النجمة نجوى كرم أن الموسم السادس من ارب جوت تالنت سيتميز بالجرأة في اختيار المواهب حيث تم اختيار نوعية مواهب جريئة ومختلفة عن المواسم السابقة.

تحديث: ستذاع اليوم الحلقة الثانية من برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019 في الأوقات المذكورة.