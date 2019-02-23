كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على قناة تي آر تي الجزء الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019 الرائد - x

14:55 - الفيصلي النصر - x

19:25 - الفيحاء الدوري الإنجليزي الممتاز بيرنلي - x

14:30 - توتنهام هوتسبير نيوكاسل يونايتد - x

17:00 - هيديرسفيلد تاون بورنموث - x

17:00 - وولفرهامبتون ليستر سيتي - x

19:30 - كريستال بالاس الدوري الإيطالي فروسينوني - x

21:30 - روما دوري أبطال أفريقيا 2019 الإسماعيلي - مصر - x

18:00 - Advertisements النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر الدوري الإسباني خيتافي - x

14:00 - رايو فاليكانو إشبيلية - x

17:15 - برشلونة ديبورتيفو ألافيس - x

19:30 - سيلتا فيغو أتلتيك بيلباو - x

21:45 - إيبار الدوري الألماني الدرجة الأولى بايرن ميونيخ - x

16:30 - هيرتا برلين بوروسيا مونشنغلادباخ - x

16:30 - فولفسبورج ماينز 05 - x

16:30 - شالكه 04 الدوري الفرنسي الدرجة الأولى باريس سان جيرمان - x

18:00 - نيم أولمبيك

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