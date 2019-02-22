“مسلسل ارطغل التركي”الحلقة الجزء الخامس قيامة أرطغرل الحلقة 136 أرطغرل الموسم الخامس عبر...

نستقبل معاً زوار موقعنا “عرب فور نيوز” مشاهدة الحلقة 136 ارطغرل الجزء الخامس والأخير يوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء ويقوم بتولي عرض أرطغرل الحلقة ١٣٥ عدة قنوات فضائية كقناة وطن وقناة دعوة وقناة تي أر تي الأولي علاوة على موقع النور الذي ينقل ارطغرل عبر موقعه الإلكتروني.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136

أستطاع المخرج والمؤلف بتقديم قيامة ارطغرل كمسلسل تاريخي في إطار درامي يتناوله نخبة كبيرة من نجوم تركية، فمنذ نزول الجزء الأول الذي أحدث ضجة بالوطن العربي ثم اكتسب خلال وقتاً قصير حاصلة كبيرة من متابعيه عالمياً، ونال مسلسل قيامة ارطغرل جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لعام 2016.

ارطغرل الحلقة 135 الموسم الخامس

نوفر لكم ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تردد قناة TRT1التركية على قمر (تركسات Turksat 42°E) تردد 11042معدل الترميز 8400 عمودي . قيامة ارطغرل الحلقة 136

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تردد قناة دعوة على قمر نايل سات تردد 10727، معدل ترميز 27500/ أفقى.

تردد قناة وطن على قمر نايل سات تردد 11012، معدل ترميز 27500 /أفقى.

تردد قناة اليرموك على قمر نايل سات تردد 11678، معدل الترميز 27500 /عمودي.

أحداث الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس والأخير

تردد قناة اليرموك

نقترب حلقة تلو حلقة من كشف نهاية أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير، والتي تعرض حلقات مجمعة على مدار ساعتين على التوالي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وها نحن الآن على موعد مع قناة تي أر تي التركية لــمواصلة الحلقة 136 ارطغرل الموسم الخامس، فمن المتوقع تشهد أحداث الحلقة العديد من تغير الأحداث عقب وقوع أيلبيلغي بالأسر بجانب كشف خطة غوندوس اللعين صاحب الصناديق، وارطغرل الذي سيتمكن من إنقاذ إبيليلغي بعدما استطاع إثبات براءة أبنه من قتل أبيها، قيامة ارطغرل الحلقة 136 نشاهدها اليوم على قناة تي أر تي الأول وعبر موقع النور، ,وبجانب طلب أرطغرل بالزواج من ايلبيلغي، حتي وصولاً لاختطاف أبنه عثمان مع تمنيات موقعنا لكم بمشاهدة ممتعة.