“136 أرطغرل” الجزء الخامس على موقع النور تي في -أرطغرل الحلقة رقم 136

نتعرف معا زوارنا الكرام على المسلسل الذي منح الملايين من كافة أنحاء العالم التعرف على الدراما التاريخية التركية التي كان يجهلها الكثيرون، فمنذ أن شهدت أولي حلقات مسلسل قيامة التي كانت بمثابة نافذة طريق تتواصل بين القرن الـ13ـ الميلادي وبين عالمنا الحالي فقد خاطبت الأجيال وتخطت الدهر، قيامة ارطغرل هو مسلسل عالمي اجتاز بوقتا قصير أكبر نسب مشاهدة أثناء عرض حلقاته المتتالية يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويعد موعد عرض ارطغرل هو لقاء موحد يلتقي فيه الآلاف بل الملايين لمشاهدة ارطغرل الجزء الخامس.

ارطغرل الحلقة 136 موقع النور

سلسلة من الأحداث الشيقة والمثيرة للفضول والحيرة التي تنتاب متابعي ارطغرل لكشف الجواسيس والخونة في حياة القائد الغازي ارطغرل التي تحيط به من جميع الأركان، يظل البحث دائم حول حلقات ارطغرل وخاصة الحلقة 136 ارطغرل الموسم الخامس التي ستعرض اليوم الأربعاء على شاشة قناة تي أر تي الأولي التركية وكذلك موقع النور الإلكتروني، عقب ما تم تأجيلها الأسبوع الماضي نظراً لإقامة الاحتفالات بالأعياد بجميع البلاد.



أسماء ظهور الفنانين بعرض مسلسل قيامة أرطغرل

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اسم الممثل في مسلسل قيامة أرطغرل : أرطغرل Ertugrul الاسم الحقيقي ” Engin Altan Düzyatan “.

اسم الممثلة بالمسلسل : حليمة خاتون Halime Hatun الاسم الحقيقي ” Esra Bilgiç”.

اسم الممثل بالمسلسل : سليمان شاة Süleyman Şah الاسم الحقيقي ” Serdar Gökhan”.

اسم الممثلة في المسلسل : هايمة Hayme Ana الاسم الحقيقي ” Hülya Darcan”.

ارطغرل 136 على موقع النور

ننتظر على موقع النور مشاهدة الحلقة 136 ارطغرل مترجمة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن نستكمل الأحداث الشيقة عقب هروب إيبيلغي من أسرها، على يد أرطغرل وأخيها بحسب الخطة التي وضعها القائد أرطغرل لدخول قلعة أورانوس، وعرض ارطغرل بالزواج من إبيليغي، لمواصلة الحدث الأهم أسر عثمان تابع الحلقة 136 الآن على موقع النور.