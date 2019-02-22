إعلان أرطغرل 137 قيامة ارطغرل شاه “الموسم الخامس” إعادة الحلقة 136 على قناة اليرموك...

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يتضح من الإعلان أن ألينجاك ينوي مهاجمة قبيلة الكايي، وذلك بعد تهريب أرطغرل لكيكاس، حيث توقع ألينجاك أن أرطغرل هو من يجرؤ على فعل ذلك، بعد أن سمع من صوبتاي أنه يقول إذا كان للكلاب حكم فللذئاب قانون، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

مسلسل أرطغرل 137

نتابع معكم الإعلان الدعائي للحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل شاه، الموسم الخامس والأخير الآن، وتبدأ سلسلة قيامة عثمان، ونتابع العديد من التقارير الهامة حول المسلسل الأعلى بحث

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انقاذ عثمان

يدور محور الحلقة حول إنقاذ عثمان من يد المغول، بعد أن علم أرطغرل بمكانه، وقام بتحريره برفقة بامسي وتورغوت وعبد الرحمن، وعلم ألينجاك بذلك فيما بعد، وعلم أن أرطغرل إذا أراد أخذ شئ بالقوة سيفعل، وهو ما جعله يتنبأ بأن أرطغرل هو من هرب كيكاس.

رابط مشاهدة مسلسل أرطغرل 136

تابع المسلسل الحلقة 136 من هذا الرابط، موقع النور، ونتابع معكم الإعلان الدعائي للحلقة المقبلة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية الهامة.

يتم عرض المسلسل على قناة اليرموك والقدس ودعوة، من أجل متابعة أفضل للحلقة بالترجمة، أو على موقع النور إتش دي مترجم بالعربي، ونتابع العديد من التقارير الهامة حول المسلسل الأعلى بحث في تركيا.