كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوف من هنا الحلقة 136 أونلاين.. مسلسل أرطرغل الجزء الخامس مترجم.. إعلان أرطغرل.. القنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصا من "الخليج 365 الفني" على تقديم كل ما يهم القارئ لجمهوره، ينشر الموقع البث المباشر أون لاين للحلقة 136 من المسلسل الأوسع انتشارا في الوطن العربي قيامة أرطغرل ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل وكذلك إعلان مسلسل ارطغرل الحلقة 136 على موقع النور يمكن من خلالة مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بداية من الحلقة الأولى من الجزء الخامس وحتى نهاية الجزء الخامس، كما يمكنكم من خلال موقع النور مشاهدة العديد من المسلسلات التركية الأخرى، أما عن جودة المشاهدة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس فهي جودة عالية النقاء للصورة والصوت، ويمكن الآن الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل والكثير من المسلسلات الأخرى على موقع النور اونلاين وبأعلى جودة .

موقع النور

ويعد موقع النور، أحد المشروعات الخاصة بشركة "ميثاق للإنتاج الإعلامي" وعن موقع النور فهو موقع متخصص في عرض المسلسلات التركية المترجمة للغة العربية، ويهتم موقع النور بمحتوى رائع من المسلسلات سواء كانت دراما تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية، كما يقوم موقع النور أيضا بإنتاج البرامج والأفلام الوثائقية.

وموقع النور هو الموقع العربي الوحيد الذي تمكن من الحصول على حق عرض وبث مسلسل قيامة ارطغرل التركي التاريخي الشهير، وذلك بموجب اتفاق من خلال هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT وهي الجهة المنتجة للمسلسل، كما تمكن موقع النور أيضا من الحصول على حقوق عرض وترجمة وبث العديد من المسلسلات التركية الشهيرة ومنها على سبيل المثال:

حقوق العرض

كما حصل موقع النور على حقوق عرض الكثير من المسلسلات الأخرى، ويسعى موقع النور من خلال الشركة المالكة للموقع “ميثاق للإنتاج الإعلامي” إلى إتاحة الأفضل والأشهر من المسلسلات والأفلام التركية المتميزة، وكذلك الأفلام الأجنبية الحصرية.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم .. مدبلج

اسم القناة القمر الصناعي تردد القناة معامل الترميز استقطاب القناة

قناة TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي

قناة TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي

قناة فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي

قناة دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي

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قناة الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي

قناة الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي

قناة اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي

قناة قطر النايل سات 10971 27500 عمودي

المسلسل وعرضه بمصر

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في مصر في تمام السادسة مساء الأربعاء من كل أسبوع.

عرض المسلسل في تركيا

أما عن موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا فيكون في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء.

تردد قناة اليرموك

الآن تردد قناة اليرموك | الأم هايماه في الأسر إعلان ارطغرل الحلقة 136 “ملحمة” مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 .. عبر قناة Yarmouk

إعلان ارطغرل الحلقة 136 شاهد